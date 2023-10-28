На Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «ЧП/Москва» и публикует видеозапись последствий инцидента.

На кадрах видно, что на перекрестке стоят минимум шесть автомобилей. Это внедорожник Porsche красного цвета, грузовик «Газель» с автовышкой, универсал Opel, такси Kia Optima, а также белый седан Mercedes-Benz и Mazda темного цвета. О причинах ДТП и наличии пострадавших не сообщается.

У Mercedes-Benz сильно повреждена передняя часть, у Porsche разбит багажный отсек слева.

ДТП произошло на пересечении Сумской улицы и дублера Варшавского шоссе, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, что красный Porsche двигался по дублеру Варшавского шоссе на большой скорости и врезался в седан Mercedes. От удара Porsche отбросило на стоявшую в правом ряду «Газель» с автовышкой.

До этого в Сочи водитель самосвала не справился с управлением и опрокинулся, грузовик при этом врезался в забор частного дома и повредил газовую трубу.

Ранее в Ивановской области шесть человек пострадали в автобусе, опрокинувшемся в кювет.