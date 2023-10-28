В Сочи самосвал опрокинулся и сломал газовую трубу

В Сочи самосвал перевернулся на повороте и вылетел к частному дому, повредив газовую трубу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

ДТП произошло в поселке Красная Поляна на пересечении улиц Ачишховская и Заповедная. По сообщениям очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением при спуске с горы. В результате автомобиль опрокинулся набок и вылетел с проезжей части. При этом он повредил газовую трубу. Неуправляемый самосвал остановился практически на крыльце частного дома, проломив забор. На фото с места происшествия видно, что у автомобиля сильно смята кабина. Водитель не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники газовой службы, чтобы отремонтировать газопровод.

До этого в Ивановской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, вылетевшим в кювет.

Ранее в Краснодаре собаки оторвали бампер от припаркованного Mitsubishi.