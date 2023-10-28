Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сочи самосвал опрокинулся и сломал газовую трубу

В Сочи перевернувшийся самосвал вылетел на крыльцо дома и повредил газопровод

close
100%
«ЧП Сочи»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи самосвал перевернулся на повороте и вылетел к частному дому, повредив газовую трубу. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

ДТП произошло в поселке Красная Поляна на пересечении улиц Ачишховская и Заповедная. По сообщениям очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением при спуске с горы. В результате автомобиль опрокинулся набок и вылетел с проезжей части. При этом он повредил газовую трубу. Неуправляемый самосвал остановился практически на крыльце частного дома, проломив забор. На фото с места происшествия видно, что у автомобиля сильно смята кабина. Водитель не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники газовой службы, чтобы отремонтировать газопровод.

До этого в Ивановской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом, вылетевшим в кювет.

Ранее в Краснодаре собаки оторвали бампер от припаркованного Mitsubishi.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий