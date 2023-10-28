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Шесть человек пострадали при ДТП с автобусом в Ивановской области

В Ивановской области автобус опрокинулся в кювет, пострадали шесть человек

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«МЧС Ивановской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Ивановской области»

В Ивановской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. ДТП произошло в Палехском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло опрокидывание в кювет автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту Нижний-Новгород — Иваново. В автобусе (со слов водителя) находился 21 человек», — отмечается в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек. Им оказана медицинская помощь. Пожарные помогли людям выбраться из опрокинутого автобуса. На кадрах с места происшествия видно, что автобус развернуло поперек дороги, он свалился на правый бок.

До этого в Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП, грузовик врезался в стоявшие в пробки автомобили.

Ранее в Хабаровске подросток за рулем Toyota перевернулся и оставил целую улицу без выхода в Интернет.

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