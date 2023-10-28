Турист-автостопщик из Китая едва не замерз на трассе под Тольятти

Сотрудники ГИБДД из Самарской области пришли на помощь китайскому туристу, который оказался один ночью на загородной трассе. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Молодого человека полицейские заметили на обочине дороги «Тольятти-Ташелка». Выяснилось, что турист Джон из Китая путешествует по России автостопом и направляется в Казань, однако водители проезжающих машин не реагировали на его просьбы остановиться.

«Проблему с языковым барьером полицейские решили при помощи общения через онлайн переводчик и предложили замерзшему путешественнику свою помощь: пригласили в патрульный автомобиль погреться и остановили попутный автомобиль», — отмечается в сообщении полиции.

Водитель остановленной машины, ехавший в Казань, согласился подвезти китайского туриста.

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