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Собаки разгромили припаркованный автомобиль в Краснодаре

В Краснодаре собаки разломали бампер машины, пытаясь добраться до кошки

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Телеграм-канал «Типичный Краснодар»

В Краснодаре бродячие собаки разгромили припаркованный во дворе автомобиль в попытке достать спрятавшуюся под ним кошку. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

На видео c последствиями нападения животных видно, что у белого кроссовера Mitsubishi Outlander полностью оторван передний бампер, а также смято левое переднее крыло. Из бампера вырвана защитная сетка, отломан номерной знак, вокруг машины валяются обломки пластика.

«Просыпаюсь с утра, а тут такое», — отметил автор видео.

Он рассказал, что под капот автомобиля забралась кошка, а собаки пытались ее достать. Удалось ли им это сделать, не уточняется.

До этого в Москве велосипедист, переезжавший Щелковское шоссе по «зебре» избил пешехода после словесного конфликта.

Ранее в Калининграде автомеханик, ездивший на машине клиентки по своим делам, стал фигурантом уголовного дела об угоне.

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