Собаки разгромили припаркованный автомобиль в Краснодаре

В Краснодаре бродячие собаки разгромили припаркованный во дворе автомобиль в попытке достать спрятавшуюся под ним кошку. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».
На видео c последствиями нападения животных видно, что у белого кроссовера Mitsubishi Outlander полностью оторван передний бампер, а также смято левое переднее крыло. Из бампера вырвана защитная сетка, отломан номерной знак, вокруг машины валяются обломки пластика.
«Просыпаюсь с утра, а тут такое», — отметил автор видео.
Он рассказал, что под капот автомобиля забралась кошка, а собаки пытались ее достать. Удалось ли им это сделать, не уточняется.
До этого в Москве велосипедист, переезжавший Щелковское шоссе по «зебре» избил пешехода после словесного конфликта.
Ранее в Калининграде автомеханик, ездивший на машине клиентки по своим делам, стал фигурантом уголовного дела об угоне.