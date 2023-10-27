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Продажи люксовых подержанных машин выросли в России на 15%

Лидером на рынке люксовых подержанных машин в РФ стал Bentley Continental GT

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Продажи подержанных автомобилей класса «люкс» по итогам трех кварталов 2023 года выросли в России на 15%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, с января по сентябрь 2023 года включительно в России продано почти 1,7 тыс. подержанных люксовых автомобилей, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 43% от объема этого рынка пришлось на машины марки Bentley (719 машин). За ней следует Maserati (318 машин), Rolls-Royce (298 машин) и Lamborghini (170 машин).

Купе и кабриолеты Bentley Continental GT удерживают абсолютное лидерство в этом сегменте. По итогам трех кварталов 2023 года в России был куплен 371 Continental GT, что составило 22% вторичного рынка роскошных машин в стране.

За ним следуют кроссоверы Maserati Levante (171 экземпляр) и Bentley Bentayga (151), а также седан Bentley Continental Flying Spur (138) и кроссовер Lamborghini Urus (116 машин). Наибольшим спросом подержанные иномарки класса «люкс» пользуются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что в России на четверть вырос спрос на услуги автосервисов.

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