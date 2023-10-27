Стали известны цены гибридных Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro

Российское представительство Chery объявило цены на гибридные версии кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro и Chery Tiggo 8 Pro. Продажи автомобилей стартовали, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Подзаряжаемый гибридный Chery Tiggo 7 Pro будет стоить в России 4 млн рублей. Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid с подзаряжаемой гибридной трансмиссией — 5,2 млн рублей. Автомобили с такой силовой установкой будут доступны в единственной комплектации.

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В отличие от ранее представленного на рынке Tiggo 8 Pro e+, автомобиль получил обновленное программное обеспечение, измененный дизайн экстерьера и расширенный перечень оборудования. Силовая установка включает три двигателя — бензиновый турбированный 1.5 на 147 л.с. и два электромотора. Суммарная мощность силовой установки — 235 л.с., разгон до 100 км/ч для семиместного Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid составляет 7 с, а максимальная скорость — 180 км/ч.

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