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В Москве произошло массовое ДТП, сбили сотрудника Центроспаса

В Москве произошла массовая авария на ТТК, пострадал сотрудник Центроспаса

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По информации, полученной РЕН ТВ, массовое ДТП произошло на ТТК в районе Южнопортовый в Москве. Более 10 автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги. Видеозапись запечатлела момент, когда сотрудника Центроспаса сбил грузовик.

Кроме того, в результате ДТП еще два человека были госпитализированы, одному из них диагностировали черепно-мозговую травму. Как сообщается, четыре из пяти полос в сторону центра были закрыты.

Ранее грузовик столкнулся с несколькими автомобилями в Лефортовском тоннеле. Кроме этого, из-за осадков в Тульской области произошло 200 аварий — обошлось без пострадавших.

Ранее неизвестный устроил ДТП с шестью машинами и скрылся. Авария произошла во дворе дома №10 по улице Корнилова. По данным полиции, водитель Nissan Cefirо столкнулся с Suzuki Swift, Toyota Aqua и Toyota Vitz, а также тремя Honda Fit. Машины получили повреждения кузова и оптики, люди не пострадали.

21 октября в массовом ДТП на трассе под Екатеринбургом машины столкнулись с грузовиком. Инцидент произошел на 314-м километре дороги. По предварительной информации, один из автомобилей был грузовым, два — с полуприцепом.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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