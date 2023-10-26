В Калининграде механик ездил на автомобиле клиентки, пока машину не подали в угон

В Калининграде возбуждено уголовное дело по статье об угоне против 38-летнего мужчины, который принял в ремонт автомобиль, но вместо этого ездил на нем по своим делам. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«В августе владелец транспортного средства оставила машину гаражному умельцу. Ремонт затянулся, механик жаловался на отсутствие нужных запчастей, а затем хозяйка машины случайно увидела ее на проспекте Мира по месту жительства автомеханика», — отмечается в сообщении полиции.

После этого в разговоре с клиенткой мастер признался, что действительно ездит на ее машине. Автовладелица заявила о случившемся полицейским, которые квалифицировали действия ремонтника как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

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