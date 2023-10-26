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«Автотор» начал сборку кроссоверов BAIC X7

Выпуск кроссоверов BAIC X7 стартовал в Калининграде

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Завода «Автотор»

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск автомобилей BAIC X7. Об этом сообщается в релизе «Автотора», поступившем в «Газету.Ru». Подготовка к серийному выпуску новой модели началась в июне 2023 года.

«Производство модели BAIC X7 осуществляется в полном соответствии с международными требованиями системы менеджмента качества, с учетом стандартов BAIC по контролю качества в ходе производственного процесса», — отмечается в сообщении компании.

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Завод «Автотор»

Кроссовер BAIC X7 оснащается бензиновым турбомотором мощностью 180 л.с., который выдает 270 Нм крутящего момента. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия. Автомобиль оснащен полностью светодиодными фарами и задними фонарями.

Выпуск автомобилей китайской марки BAIC на «Автоторе» стартовал в апреле 2023 года. В настоящее время на российском рынке представлено четыре модели этого бренда — седан, внедорожник и два кроссовера. К концу 2023 года число моделей BAIC, собираемых на «Автоторе», планируется довести до семи.

Ранее стало известно, что китайский автомобильный бренд Jetour запускает серию путешествий по России.

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