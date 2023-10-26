Автобренд Jetour запускает серию путешествий по России

Китайский бренд Jetour запускает серию путешествий по России для владельцев машин этой марки и потенциальных покупателей. Об этом сообщается в релизе Jetour, поступившем в «Газету.Ru».

До конца года состоятся четыре путешествия — на Кавказ, в Карелию, в Тулу и Переславль-Залесский. Для поездок будут выделены кроссоверы Jetour Dashing, X90 Plus и X70 Plus. Участие в двух последних поездках предусмотрено для владельцев машин Jetour и потенциальных клиентов, рассматривающих их покупку. Для этого они должны выполнить ряд условий, связанных с активностью в соцсетях.

Автомобили основанного в 2018 году в Китае бренда Jetour позиционируются как машины для семейных путешествий. Очередная новинка бренда, кроссовер Jetour X70 Plus, вышла на российский рынок в сентябре.

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