Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автобренд Jetour запускает серию путешествий по России

Китайский автомобильный бренд Jetour разработал маршруты путешествий по России

close
100%
Jetour

Китайский бренд Jetour запускает серию путешествий по России для владельцев машин этой марки и потенциальных покупателей. Об этом сообщается в релизе Jetour, поступившем в «Газету.Ru».

До конца года состоятся четыре путешествия — на Кавказ, в Карелию, в Тулу и Переславль-Залесский. Для поездок будут выделены кроссоверы Jetour Dashing, X90 Plus и X70 Plus. Участие в двух последних поездках предусмотрено для владельцев машин Jetour и потенциальных клиентов, рассматривающих их покупку. Для этого они должны выполнить ряд условий, связанных с активностью в соцсетях.

Автомобили основанного в 2018 году в Китае бренда Jetour позиционируются как машины для семейных путешествий. Очередная новинка бренда, кроссовер Jetour X70 Plus, вышла на российский рынок в сентябре.

Ранее Kia обновила седан K5.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий