Автоэксперт предрек падение спроса на китайские грузовики в РФ в ближайшие годы

В ближайшие годы спрос на китайские грузовые автомобили в России будет снижаться. Такое мнение в интервью «Ридусу» озвучил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Я думаю, что через год-два будет спад по закупкам китайской техники, потому что люди начинают разбираться и понимать, что запчастей нет, сервиса нормального нет, машины дорогие, обертка красивая, но качество не то», — сказал Матягин.

Он обратил внимание, что по цене китайские грузовики сопоставимы с российскими или даже дороже.

Накануне «Автостат Инфо» сообщил, что в сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.

Ранее стало известно, что китайские автомобильные марки удвоили число дилерских центров в России за год.