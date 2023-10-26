Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт предрек падение спроса на китайские грузовики в РФ в ближайшие годы

Автоэксперт Матягин: в ближайшие годы в РФ упадет спрос на грузовики из КНР

close
100%
Foton

В ближайшие годы спрос на китайские грузовые автомобили в России будет снижаться. Такое мнение в интервью «Ридусу» озвучил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Я думаю, что через год-два будет спад по закупкам китайской техники, потому что люди начинают разбираться и понимать, что запчастей нет, сервиса нормального нет, машины дорогие, обертка красивая, но качество не то», — сказал Матягин.

Он обратил внимание, что по цене китайские грузовики сопоставимы с российскими или даже дороже.

Накануне «Автостат Инфо» сообщил, что в сентябре 2023 года в России было продано почти 13,6 тыс. грузовых машин, из них 8,6 тыс. (или 63,3%) пришлось на китайские марки. Самым продаваемым по итогам сентября стал Sitrak C7H (почти 1,7 тыс. поставленных на учет машин). На втором месте — FAW J6 (1 тыс. машин), на третьем — Foton Auman (712 автомобилей). За ними следуют Shacman SX331 и FAW J7.

Ранее стало известно, что китайские автомобильные марки удвоили число дилерских центров в России за год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий