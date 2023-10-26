В Москве начинается сезон применения противогололедных реагентов

В связи с тем, что по прогнозам синоптиков в Москве 27 октября ожидается выпадение до 10 см снега, дорожные службы начнут обработку улиц противогололедными реагентами. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Выборочную обработку реагентами в местах образования скользкости коммунальные службы начнут уже вечером 26 октября, с 21 часа. В час ночи 27 октября предполагается вывести на улицы уборочную технику для прометания проезжей части и тротуаров. После этой процедуры они будут обработаны реагентами. Этот цикл работ планируется повторить ранним утром 27 октября.

В Комплексе городского хозяйства также порекомендовали водителям, не успевшим сменить летние шины на зимние, не выезжать на своих автомобилях. Также не рекомендуется парковаться под деревьями из-за ожидающегося усиления ветра до 15 м/с.

Ранее стало известно, когда российские автомобилисты меняют летние шины на зимние.