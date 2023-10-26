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Навигатор «Яндекса» стал отображать разметку на дорогах

«Яндекс Карты» начали отображать разметку на дорогах и парковки впервые в России

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сервис «Яндекс Карты» запустил высокодетализированную карту для водителей. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

Уточняется, что дороги отображены, как в настоящем городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности.

В компании отметили, что нововведения будут действовать, если подключиться к CarPlay или Android Auto.

Такая разметка нанесена на карту Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, а также на МКАД и крупных магистралях. Кроме того, разметили центральные районы и основные магистрали Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Уфы и Екатеринбурга.

В организации указали, что оцифрованными являются уже шесть тысяч км дорог со 140 разными видами разметки.

В «Яндексе» пообещали, что в дальнейшем сервис станет еще более реалистичным.

До этого сообщалось, что в приложении «Яндекс Карты» теперь можно просмотреть цены на проезд по платной дороге.

Ранее стало известно, что для стройки трассы Джубга — Сочи могут привлечь китайские компании.

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