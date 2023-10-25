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Китайские автокомпании за год удвоили число дилеров в России

За год в России увеличилось в два раза количество автодилеров китайских марок

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Количество дилеров китайских автомобильных марок выросло в два раза с ноября 2022 года по октябрь 2023-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По его данным, по состоянию на середину октября 2023 года количество автодилеров, предлагающих в России продажу и обслуживание автомобилей китайских брендов, достигло 2 тыс. При этом в ноябре 2022 года их число составляло 1 тыс.

Таким образом, китайским брендам удалось вдвое расширить дилерскую сеть в России менее чем за год. Резкий прирост объясняется расширением дилерских сетей китайских автокомпаний, ранее присутствовавших на рынке, а также выходом на наш рынок новых марок из Китая.

Так, в 2023 году в России начались продажи Jaecoo, Jetour, Kaiyi, BAIC, Livan, SWM, TANK, Voyah и Forthing. Самая широкая дилерская сеть среди китайских брендов у Chery — машинами этой марки торгуют 205 автосалонов.

Ранее стало известно, что на российский рынок официально вышел бренд Ora.

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