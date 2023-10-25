Сборка кроссоверов Evolute i-Jet в России начнется в ноябре

Производство кроссоверов Evolute i-Jet на заводе «Моторинвест» в Липецкой области начнется в ноябре 2023 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Моторинвеста».

«Производство новой модели i-Jet планируется начать в ноябре», — сообщили агентству в пресс-службе.

Комплектации и цены нового автомобиля на российском рынке в компании не назвали.

Кроссовер Evolute i-Jet оснащается 80-киловаттной тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 483 км на одной зарядке. Мощность силовой установки электромобиля — 585 л.с. На станции быстрой зарядки автомобиль может пополнить запас энергии в батарее от 20% до 80% за 42 минуты.

Китайский аналог i-Jet — кроссовер Seres SF5, выпускаемый концерном Dongfeng, писала ранее газета «Авторевю». По габаритам и пропорциям кроссовер близок к Porsche Macan. Силовая установка машины состоит из двух электродвигателей на каждой оси.

Ранее Nissan представил в Японии концепт Hyper Force.