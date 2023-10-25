Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель избил мальчика, перебежавшего дорогу перед машиной

В Миассе водитель избил выбежавшего на проезжую часть ребенка

close
100%
«Челябинск с огоньком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Челябинск с огоньком»

В Миассе Челябинской области водитель избил ребенка, перебежавшего дорогу в непосредственной близости от движущихся автомобилей. Видеозапись инцидента появилась в сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что группа детей пытается перебежать улицу, по которой движутся автомобили. Один из мальчиков оказался в непосредственной близости от капота проезжающего кроссовера. После этого автомобиль остановился и из него вышел водитель. Он подошел к детям, повалил одного из них на асфальт и несколько раз ударил по лицу, после чего пнул ногой. Затем мужчина направился к своему автомобилю.

До этого в Архангельской области сотрудники ГИБДД увезли на освидетельствование водителя, а его шестилетнего сына забыли в холодном автомобиле.

Ранее в Сочи задержали за рулем BMW X6 11-летнего мальчика, который вез пьяного отца.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий