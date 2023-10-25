Водитель избил мальчика, перебежавшего дорогу перед машиной

В Миассе Челябинской области водитель избил ребенка, перебежавшего дорогу в непосредственной близости от движущихся автомобилей. Видеозапись инцидента появилась в сообществе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что группа детей пытается перебежать улицу, по которой движутся автомобили. Один из мальчиков оказался в непосредственной близости от капота проезжающего кроссовера. После этого автомобиль остановился и из него вышел водитель. Он подошел к детям, повалил одного из них на асфальт и несколько раз ударил по лицу, после чего пнул ногой. Затем мужчина направился к своему автомобилю.

До этого в Архангельской области сотрудники ГИБДД увезли на освидетельствование водителя, а его шестилетнего сына забыли в холодном автомобиле.

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