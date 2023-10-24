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Немецкие автопроизводители проигнорируют Женевский автосалон в 2024 году

Mercedes, BMW, Audi и Volkswagen отказались от участия в Женевском автосалоне

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Global Look Press

Немецкие автопроизводители BMW, Mercedes-Benz, Audi и Volkswagen не планируют участвовать в Женевском автосалоне 2024 года, который возрождается после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщает Automotive News Europe со ссылкой на представителей автокомпаний.

«Нас не будет там в 2024 году. Но это не общее решение против Женевы», — приводит издание сообщение Audi. Представитель Mercedes-Benz сообщил, что после тщательного рассмотрения этого вопроса компания приняла решение не участвовать в Женевском автосалоне 2024 года.

В BMW заявили, что не будут участвовать в Женевском автосалоне после пересмотра своей маркетинговой деятельности. Баварский автопроизводитель намерен сосредоточиться на активности в социальных сетях и использовании прямых трансляций.

«Мы добавили наши собственные новые форматы и постепенно отказались от некоторых существующих форматов. Это включает в себя выступления в Женеве, Париже и Детройте. Вот почему нас не будет в Женеве в 2024 году», — цитирует Automotive News Europe представителя компании.

Легкового подразделения Volkswagen также не будет в Женеве, другие бренды VW Group, (Skoda, Cupra и Porsche) пока не приняли решение, но источники издания называют вероятность присутствия их на автошоу в Швейцарии низкой.

Ранее стало известно, что Stellantis показал сразу 12 новых автомобилей.

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