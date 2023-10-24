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Stellantis показал сразу 12 обновленных автомобилей

Концерн Stellantis представил 12 новых электрофургонов

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Stellantis

Концерн Stellantis представил 12 обновленных коммерческих моделей марок Citroen, Fiat, Opel и Peugeot.. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Концерн модернизировал фургоны Citroen Berlingo, Jumpy и Jumper, Fiat Doblo, Scudo и Ducato, Opel Combo, Vivaro и Movano, а также Peugeot Partner, Expert и Boxer. Автомобили получили улучшенные электрифицированные силовые установки, которые позволяют преодолеть от 330 до 420 км на одном заряде в зависимости от модификации и типоразмеров кузова. Ряд моделей предложат с силовыми установками, работающими на водородных топливных элементах.

Список доработок в автомобилях коммерческой линейки также включает обновление кабины, появление цифровой приборной панели мультимедиа-системы с 10-дюймовым экраном и ряда ассистентов помощи водителю, а также функцию удаленного обновления программного обеспечения.

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