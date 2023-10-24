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Гаишники забыли в заглушенной машине шестилетнего ребенка

В Архангельской области сотрудники ДПС оставили в холодной машине ребенка

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Архангельской области сотрудники ГИБДД увезли на медосвидетельствование водителя Hyundai Creta, а его малолетнего ребенка оставили одного в автомобиле. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, в селе Яренск полицейские остановили утром 23 октября автомобиль, за рулем которого сидел местный пожарный. На заднем сиденье Hyundai Creta находился его шестилетний сын.

Водителя отстранили от управления автомобилем и направили на освидетельствование на состояние опьянения. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и поехали в больницу. Мальчик при этом остался в машине отца, который в ходе общения с инспекторами заглушил двигатель в своей машине.

Ребенок провел в холодном автомобиле около получаса. Вспомнив о нем, полицейские вернулись обратно. Им грозит до года заключения за оставление малолетнего в опасности, уточняет Shot. Медосвидетельствование подтвердило, что отец мальчика сел за руль в нетрезвом состоянии, ему грозит лишение водительских прав.

Ранее в Сочи сотрудники ДПС задержали за рулем BMW X6 11-летнего мальчика, который вез пьяного отца.

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