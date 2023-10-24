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В московской ГИБДД рассказали водителям, как подготовить машину к зиме

ГИБДД Москвы призвала водителей проверить тормоза перед зимой

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Госавтоинспекция Москвы перед наступлением холодов порекомендовала водителям проверить состояние шин и тормозов, а также залить зимнюю жидкость для стеклоомывателя. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«Пользователям автомобилей с задним приводом необходимо быть более аккуратными при совершении маневров, а также помнить, что резкие перестроения на зимней дороге могут привести к неуправляемым заносам и, как следствие, аварийным ситуациям на дороге», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что передвигаться на зимних шинах, остаточная глубина протектора у которых составляет менее 4 мм, опасно. Также нельзя использовать шины с внешними повреждениями — порезами, разрывами и пробоями.

Малейшая неисправность автомобиля при езде по скользкой дороге может привести к непоправимым последствиям, предупредили в ГИБДД.

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