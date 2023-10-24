В Калининграде нетрезвый охранник торгового центра угнал квадроцикл и катал на нем прохожих. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Фигурантом уголовного дела стал 37-летний охранник торгового центра, на территории которого был припаркован выставочный образец техники. По предварительным данным, мужчина распивал спиртные напитки на рабочем месте, после чего ему в голову пришло покататься на квадроцикле», — отмечается в сообщении полиции.

Мужчина взял у коллеги ключи от квадроцикла и поехал кататься, при этом подвозил случайных прохожих. На место технику он не вернул. Наутро представители компании-владельца обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Квадроцикл обнаружен и изъят на Батальной улице.

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