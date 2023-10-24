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Названы самые продаваемые в России люксовые автомобили

«Автостат:» продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 23%

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Lamborghini

В России за первые девять месяцев текущего года было реализовано 340 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг».

Самой популярной моделью в сегменте стал кроссовер Lamborghini Urus с результатом 74 проданных автомобиля. Второе место занял Bentley Bentayga (72 ед.), пятерку замкнули Rolls-Royce Cullinan (44 ед.), Bentley Continental GT (23 ед.) и Maserati Grecale (21 ед.).

Треть объема рынка новых люксовых машин принадлежит бренду Bentley (32,6%, 111 ед.), четверть приходится на Lamborghini (25,6%; 87 ед.). Автомобили Rolls-Royce заняли 18% рынка (60 ед.). Далее расположились Maserati (39 ед.), Ferrari (35 ед.) и Aston Martin (8 ед.).

Согласно открытым данным классифайдов, новый Lamborghini Urus 2023 года выпуска стоит в России от 53 млн рублей. Автомобиль оснащается двигателем объемом 4,0 литра мощностью 666 л.с. и системой полного привода.

Ранее в России начались продажи обновленного Changan CS95.

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