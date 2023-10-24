Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти не поддержали штрафы в размере 100 тыс. рублей для водителей шумных машин

Кабмин отклонил законопроект о штрафе 100 тыс. рублей для водителей шумных авто

close
100%
Depositphotos

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил дополнить ст. 12.5 КоАП, в которой прописана ответственность за управление машинами при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена. За управление машиной, оборудованной глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, законопроект предусматривал штраф для водителей в размере 100 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагалось конфисковывать автомобиль на 90 суток.

В отзыве кабмина на законопроект отмечается, что статьей 8.23 КоАП РФ уже предусмотрен штраф за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума, он составляет 500 рублей.

Накануне власти не поддержали введение скидки на транспортный налог для примерных водителей, которую предлагал Даванков.

Ранее Госдума отказалась от законопроекта о признании армянских водительских прав.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий