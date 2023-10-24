Власти не поддержали штрафы в размере 100 тыс. рублей для водителей шумных машин

Правительство РФ не поддержало законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил дополнить ст. 12.5 КоАП, в которой прописана ответственность за управление машинами при наличии неисправностей или условий, при которых их эксплуатация запрещена. За управление машиной, оборудованной глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, законопроект предусматривал штраф для водителей в размере 100 тыс. рублей. За повторное нарушение предлагалось конфисковывать автомобиль на 90 суток.

В отзыве кабмина на законопроект отмечается, что статьей 8.23 КоАП РФ уже предусмотрен штраф за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума, он составляет 500 рублей.

Накануне власти не поддержали введение скидки на транспортный налог для примерных водителей, которую предлагал Даванков.

Ранее Госдума отказалась от законопроекта о признании армянских водительских прав.