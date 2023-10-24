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В России начались продажи обновленного Changan CS95

На российский рынок вышел семиместный Changan CS95 после рестайлинга

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Changan

Changan начал продажи в России рестайлинговой версии кроссовера CS95. Об этом сообщается в релизе Changan, поступившем в «Газету.Ru».

Автомобиль получил новые фары, задние фонари и бамперы. Решетка радиатора получила новый вариант оформления с горизонтальными многогранными планками. Также Changan CS95 получил легкосплавные колесные диски нового дизайна.

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Changan

Обновился и интерьер: кроссовер получил новое рулевое колесо и ряд декоративных элементов. Передние кресла Changan CS95 получили функцию вентиляции и массажа.

Двигатель обновленного CS95 стал на 6 л.с. мощнее: максимальная мощность турбомотора 2,0 составляет 226 л.с., двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКП японской марки Aisin против прежней 6-ступенчатой. Автомобиль оснащен полным приводом.

Цены на Changan CS95 начинаются с отметки 4,2 млн рублей. В исполнении Black Edition автомобиль стоит 4,27 млн рублей.

Ранее Chery назвала а сроки выхода нового кроссовера на российский рынок.

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