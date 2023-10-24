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Опрокинувшаяся цистерна залила дорогу бензином

В Красноярском крае бензовоз после ДТП залил трассу топливом

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ГИБДД РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае после опрокидывания бензовоза проезжая часть дороги оказалась залита бензином, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«На 39-м километре автодороги Ачинск-Ужур-Троицкое произошло опрокидывание бензовоза с топливом. В результате автопроисшествия водитель получил травмы», — отмечается в сообщении.

В результате аварии проезжая часть дороги оказалась залита топливом, движение по дороге перекрыли в обоих направлениях. На асфальт вытекло около 4 тонн бензина АИ-92, уточняет ТВК. К 12:00 мск движение по трассе было частично восстановлено.

Ранее в Ленинградской области три баллона с пропаном взорвались после ДТП с «Газелью».

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