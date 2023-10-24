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Chery объявила сроки появления в России нового кроссовера

Гибридный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro дебютирует в России в ноябре

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Chery

Компания Chery в ноябре текущего года представит в России кроссовер Tiggo 7 Pro с гибридной силовой установкой. Об этом говорится в сообщении китайской автокомпании, которое поступило «Газете.Ru».

Новинка получила название Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid. Автомобиль оснащен силовой установкой из двух электромоторов и бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра, суммарная мощность составляет 235 л.с. Разгон до «сотни» занимает 7,4 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч.

При эксплуатации автомобиля в российских климатических условиях расход топлива в смешанном цикле составит от 1,8 литра на 100 км, допускается использование бензина АИ-92. На электротяге кроссовер способен преодолеть 82 км.

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Chery

Гибридный Tiggo 7 Pro будет доступен только в максимальной комплектации Ultimate. В нее входят 18-дюймовые диски, «зимний» пакет, кожаная отделка салона, передние сиденья с электрическими регулировками, обогревом и вентиляцией, а также панорамная крыша с люком, система кругового обзора, датчики парковки, единый блок приборной панели и мультимедиа, аудиосистема с восемью динамиками и прочие опции. Стоимость кроссовера объявят в день старта продаж.

Ранее стало известно, когда на рынок России выйдет гибридный Chery Tiggo 8 Pro.

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