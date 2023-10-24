Три газовых баллона взорвались в «Газели» после ДТП

Сильный пожар произошел в Ленинградской области после столкновения легкового автомобиля и грузовика «Газель», в котором перевозили газовые баллоны. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«ДТП произошло с участием легкового авто и «Газели». Последняя перевозила 31 баллон с пропаном. В результате столкновения произошла разгерметизация трех баллонов, загорелся легковой автомобиль», — отмечается в сообщении.

На место прибыли 8 пожарных и две единицы техники.

До этого местные жители пожаловались на сильные хлопки, раздавшиеся в районе поселка Бугры недалеко от супермаркета. К небу поднялся высокий столб дыма.

Ранее в тоннеле на МКАД опрокинулся грузовик.