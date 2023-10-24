Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Три газовых баллона взорвались в «Газели» после ДТП

МЧС: пожар в Ленобласти произошел после аварии «Газели» с газовыми баллонами

close
100%
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сильный пожар произошел в Ленинградской области после столкновения легкового автомобиля и грузовика «Газель», в котором перевозили газовые баллоны. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«ДТП произошло с участием легкового авто и «Газели». Последняя перевозила 31 баллон с пропаном. В результате столкновения произошла разгерметизация трех баллонов, загорелся легковой автомобиль», — отмечается в сообщении.

На место прибыли 8 пожарных и две единицы техники.

До этого местные жители пожаловались на сильные хлопки, раздавшиеся в районе поселка Бугры недалеко от супермаркета. К небу поднялся высокий столб дыма.

Ранее в тоннеле на МКАД опрокинулся грузовик.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий