В Московской области легковушка влетела в памятник воинам ВОВ

В подмосковной деревне Потапово легковушка снесла памятник павшим за родину во время Великой Отечественной войны жителям деревни. Об этом «Газете.Ru» сообщили местные жители.

Согласно информации очевидцев, в ночь на 23 октября машина без номеров на скорости врезалась в мемориал. Неизвестные сразу скрылись с места происшествия, оставив авто прямо на памятнике. Помимо того, они также снесли недавно установленный фонарный столб. Возможная причина ДТП — превышение скорости. Пострадавших нет.

«Плакать хочется от таких происшествий. На этом памятнике фамилия моего двоюродного дедушки. Задели за живое меня и мою семью», — высказалась жительница Потапово Юлия.

В полиции заявили, что уголовное дело пока не заведено, от дополнительных комментариев отказались.

По словам старосты деревни Сергея Петруновского, скорее всего, умышленного снесения мемориала не было. Инцидент могли предотвратить лежачие полицейские и знаки ограничения скорости, об установке которых ранее ходатайствовал староста, но получил отказ от Комиссии по безопасности дорожного движения. Кроме того, вместе с отказом от комиссии пришло постановление по ликвидации единственного лежачего полицейского в этом населенном пункте.



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