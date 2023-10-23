В России начнутся продажи «китайского Хаммера»

Внедорожник Dongfeng M-Hero, похожий на тактический вездеход армии США HMMWV, готовят к выходу на российский рынок. Об этом сообщает Quto.

По его данным, автомобиль в настоящее время проходит процедуру сертификации, необходимую для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право запустить официальные продажи автомобиля.

Mengshi M-Hero приводят в движение четыре электромотора на колесах. Их суммарная мощность — 800 кВт, или 1088 л.с. Максимальный крутящий момент — 1400 Нм.

Автомобиль массой почти 3,3 тонны способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с, его максимальная скорость — 195 км/ч. Заявленный производителем запас хода — 505 км. В базовом варианте автомобиль оснащается пневматической подвеской.

Ранее стало известно, что продажи гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro начнутся в России в ноябре.