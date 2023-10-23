Toyota показала внедорожник со штурвалом и без педалей

Компания Toyota подготовила новую версию внедорожника Land Cruiser 250 для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль представят на выставке Japan Mobility Show, которая откроется 26 октября, рассказал производитель.

У новинки отсутствуют педали, управление газом и тормозом перенесено на руль в форме штурвала. Такая концепция, основанная на мотоциклетном руле, получила название NEO Steer. В остальном салон автомобиля выглядит так же, как у обычного Land Cruiser 250 — с цифровой приборной панелью и экраном мультимедиа-системы, а также рычагом управления трансмиссией на центральном тоннеле.

Новый Land Cruiser 250 был представлен летом этого года. Рамный внедорожник получил гибридную силовую установку, которая состоит из 2,4-литрового рядного четырехцилиндрового турбомотора мощностью 330 л.с., электромотора и восьмиступенчатой автоматической коробки передач.

Также на выставке Toyota представит электрический концепт-кар Land Cruiser, пикап, луноход, электровелосипед и электрическую инвалидную коляску.

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