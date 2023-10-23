Водитель увернулся от фуры с экскаватором, врезавшейся в большегруз

На Сахалине водитель смог увернуться от тягача с трейлером, врезавшегося в другой большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в Холмском районе. На записи видно, что легковой автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, движется по дороге вдоль тротуара, расположенного выше уровня проезжей части, и огороженной территории. В момент, когда он оказался рядом с въездом на нее, во встречную фуру врезался большегрузный трейлер с экскаватором. Легковому автомобилю в этот момент удалось съехать с проезжей части.

У большегруза, перевозившего экскаватор, отказали тормоза и после этого он врезался в припаркованные машины, уточняет Telegram-канал «Точка отсчета».

Помимо двух большегрузных машин, в аварии был поврежден стоящий фургон и внедорожник «Нива», который зажало между двумя грузовиками. В аварии никто не пострадал.

Ранее в Улан-Удэ дорожные рабочие устроили массовую драку на проезжей части.