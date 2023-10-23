Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель увернулся от фуры с экскаватором, врезавшейся в большегруз

На Сахалине водитель увернулся от летящего в него большегруза

На Сахалине водитель смог увернуться от тягача с трейлером, врезавшегося в другой большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в Холмском районе. На записи видно, что легковой автомобиль, в котором установлен видеорегистратор, движется по дороге вдоль тротуара, расположенного выше уровня проезжей части, и огороженной территории. В момент, когда он оказался рядом с въездом на нее, во встречную фуру врезался большегрузный трейлер с экскаватором. Легковому автомобилю в этот момент удалось съехать с проезжей части.

У большегруза, перевозившего экскаватор, отказали тормоза и после этого он врезался в припаркованные машины, уточняет Telegram-канал «Точка отсчета».

Помимо двух большегрузных машин, в аварии был поврежден стоящий фургон и внедорожник «Нива», который зажало между двумя грузовиками. В аварии никто не пострадал.

Ранее в Улан-Удэ дорожные рабочие устроили массовую драку на проезжей части.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий