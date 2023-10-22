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Автомобиль повис на сваях строящегося дома

В Казани автомобиль вылетел в котлован на сваи строящегося здания

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В Казани легковой автомобиль вылетел на сваи строящегося дома и повис на них. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции, передает «Татар-информ». Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях.

Авария произошла на улице Амирхана, где ведется строительство здания. Легковой Honda Accord слетел в котлован стройплощадки и оказался на сваях строящегося объекта. Со слов очевидцев, водитель машины получил незначительные повреждения.

Как рассказали в ГИБДД, водителя Honda госпитализировали, у него имеются признаки опьянения. Автомобиль получил серьезные повреждения, у него разбиты все стекла, отсутствует передний бампер, смяты двери и другие детали, а также вогнута крыша. Другие подробности происшествия не уточняются.

Ранее в Москве механик угнал коллекционный Nissan Skyline и разбил об столб.

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