Механик угнал коллекционный Nissan и разбил об столб в Москве

В Москве механик угнал редкий Nissan Skyline R32 1992 года выпуска и разбил его, врезавшись в столб. Об этом сообщает РЕН ТВ, очевидцы опубликовали фото с места аварии в соцсетях.

Инцидент произошел на Молодогвардейской улице в столичном районе Кунцево. Как рассказал владелец машины Никита, несколько дней назад он отдал Nissan знакомому механику на техобслуживание в гараж на Полоцкой улице. Возвращаясь домой, Никита увидел свой автомобиль, разбитый после столкновения со светофорным столбом.

По словам автовладельца, механик угнал машину в состоянии опьянения и в результате ДТП получил сотрясение мозга. Когда на место аварии прибыли экстренные службы, механик начал утверждать, что не сидел за рулем автомобиля и ничего не помнит, сообщил Никита.

«Аналогов таких автомобилей нет. Автомобиль был очень известен в автомобильных кругах. Никогда не участвовал в нелегальных гонках. Большую часть времени стоял в гараже и был экспонатом, который передвигался только на выставки», — отметил он.

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