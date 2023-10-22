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В Москве пассажирский автобус загорелся во время движения

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус

В Москве на Ленинском проспекте загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел в районе дома №99. Пожар произошел в автобусе коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20», транспорт следовал на маршрут №317.

По данным оперативных служб, пассажиров в салоне автобуса момент происшествия не было. Причины пожара устанавливаются. В пресс-службе столичного подразделения МВД уточнили, что в ДТП автобус не попадал, передает РИА Новости.

Ранее в Москве во дворе жилого дома взорвалась иномарка.

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