В Москве пассажирский автобус загорелся во время движения

В Москве на Ленинском проспекте загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсетях.

Инцидент произошел в районе дома №99. Пожар произошел в автобусе коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20», транспорт следовал на маршрут №317.

По данным оперативных служб, пассажиров в салоне автобуса момент происшествия не было. Причины пожара устанавливаются. В пресс-службе столичного подразделения МВД уточнили, что в ДТП автобус не попадал, передает РИА Новости.

Ранее в Москве во дворе жилого дома взорвалась иномарка.