Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пассажиры такси ограбили водителя после просьбы оплатить поездку

В Санкт-Петербурге мужчина и женщина избили и ограбили таксиста

close
100%
Shutterstock

В Санкт-Петербурге водитель такси обвинил своих клиентов в избиении и ограблении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таксист обратился к полицейским и заявил, что во время выполнения заказа привез на место назначения мужчину и женщину. После просьбы оплатить поездку водитель получил удары руками и ногами по голове, женщина брызнула ему в лицо из газового баллончика. Затем, по словам таксиста, клиенты забрали из машины два телефона стоимостью 7,5 тыс. рублей.

Полицейские задержали одного из подозреваемых, им оказался автослесарь. Выяснилось, что он шесть раз был судим за сбыт наркотических средств, умышленное уничтожение чужого имущества, кражу и прочее. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее на Сахалине автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий