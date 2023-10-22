Пассажиры такси ограбили водителя после просьбы оплатить поездку

В Санкт-Петербурге водитель такси обвинил своих клиентов в избиении и ограблении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таксист обратился к полицейским и заявил, что во время выполнения заказа привез на место назначения мужчину и женщину. После просьбы оплатить поездку водитель получил удары руками и ногами по голове, женщина брызнула ему в лицо из газового баллончика. Затем, по словам таксиста, клиенты забрали из машины два телефона стоимостью 7,5 тыс. рублей.

Полицейские задержали одного из подозреваемых, им оказался автослесарь. Выяснилось, что он шесть раз был судим за сбыт наркотических средств, умышленное уничтожение чужого имущества, кражу и прочее. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее на Сахалине автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони.