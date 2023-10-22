Автомобиль ГИБДД попал в аварию в погоне за угонщиком на Сахалине

На Сахалине сотрудники ГИБДД попали в дорожную аварию в ходе погони за угнанным автомобилем. Об этом сообщили в областном главке МВД в Telegram-канале.

Полицейские получили ориентировку на автомобиль Toyota Camry, который ранее утром был угнан в городе Корсаков. Экипаж ДПС заметил эту машину на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске, водитель иномарки проигнорировал сигнал об остановке. Началась погоня, нарушитель игнорировал предупреждения о применении инспектором табельного оружия и выезжал на «встречку».

При выезде из города в районе 1-го Корсаковского переулка водитель Toyota, поворачивая налево, столкнулся с «КамАЗом». После этого автомобиль отбросило на служебный внедорожник ГИБДД. Нарушитель получил множественные травмы и был доставлен в больницу, другие участники аварии не пострадали. Полицейские устанавливают личность водителя иномарки.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина поругался с женщиной-водителем и проткнул ей колеса.