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Автомобиль ГИБДД попал в аварию в погоне за угонщиком на Сахалине

На Сахалине автомобиль ГИБДД попал в аварию во время погони

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«УГИБДД Сахалинской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «УГИБДД Сахалинской области»

На Сахалине сотрудники ГИБДД попали в дорожную аварию в ходе погони за угнанным автомобилем. Об этом сообщили в областном главке МВД в Telegram-канале.

Полицейские получили ориентировку на автомобиль Toyota Camry, который ранее утром был угнан в городе Корсаков. Экипаж ДПС заметил эту машину на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске, водитель иномарки проигнорировал сигнал об остановке. Началась погоня, нарушитель игнорировал предупреждения о применении инспектором табельного оружия и выезжал на «встречку».

При выезде из города в районе 1-го Корсаковского переулка водитель Toyota, поворачивая налево, столкнулся с «КамАЗом». После этого автомобиль отбросило на служебный внедорожник ГИБДД. Нарушитель получил множественные травмы и был доставлен в больницу, другие участники аварии не пострадали. Полицейские устанавливают личность водителя иномарки.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина поругался с женщиной-водителем и проткнул ей колеса.

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