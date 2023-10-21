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В Рязани легковушка пролетела над дорогой и спикировала в кювет

«Рязанские новости»: автомобиль спикировал через проезжую часть в кювет

В Рязани автомобиль вылетел с дороги и угодил в кювет, сообщает портал «Рязанские новости».

По данным издания, инцидент произошел утром в субботу, 21 октября, около дома по адресу Большая улица, 92. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как легковой автомобиль вылетает с дороги, перелетает проезжую часть и приземляется в кювет. Предварительно установлено, что в результате ДТП никто не пострадал. Водитель скрылся с места аварии.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.

21 октября в Турции 10 российских туристов, среди которых есть дети, пострадали в результате ДТП. Туристы после приземления самолета в аэропорту Антальи сели в автобус, который должен был развести их по отелям. Однако на трассе автобус врезался в машину, которая ехала впереди. У автобуса сильно разбита передняя часть со стороны водителя.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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