Универсал Lada Vesta SW Cross заметили на тестах в Китае

Российский универсал Lada Vesta SW Cross заметили в Китае во время дорожных испытаний. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что причины, по которым машина оказалась в КНР, пока не раскрываются. Не исключено, что тестовый Lada Vesta SW Cross оснащен китайской автоматической коробкой передач и автомобиль проходит доводочные испытания.

На сегодняшний день «АвтоВАЗ» пока не смог возобновить выпуск модели с автоматической коробкой передач. Ранее Lada Vesta оснащали вариатором Jatco и двигателем от альянса Renault-Nissan.

До этого стало известно, что правительство впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось. Автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тыс. баллов за выполняемые операции — на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов, а уровень баллов локализации у Lada Vesta с автоматической трансмиссией снизился на 600-655, до 1,9 тыс. баллов.

Ранее сообщалось, что около 12 тыс. некомплектных Lada Vesta хранят на «АвтоВАЗе».