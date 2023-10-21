Петербуржец проколол колеса женщине-водителю из-за дорожного конфликта

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mercedes-Benz S-Klasse в ходе дорожного конфликта проколол шины автомобиля Honda Civic, за рулем которой была женщина. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на пересечении Крестовского проспекта и улицы Рюхина. Женщина рассказала, что хотела объехать пробку по встречной полосе, но дорогу перекрыл Mercedes-Benz. Водитель вышел из своей машины с ножом и проткнул шины Honda. После этого мужчина предложил женщине проехать.

Позже мужчину задержали сотрудники полиции. Составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении и уголовного дела по статье «хулиганство».

До этого в Уфе полицейские задержали водителя, который повредил 5 автомашин, пытаясь скрыться от полиции. При проведении освидетельствования выяснилось, что мужчина был пьян. Алкотестер показал 0,804 (миллиграмм на литр) алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Водитель привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также за отсутствие водительского удостоверения. Машина изъята и помещена на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что двое мужчин избили третьего из-за Toyota Camry, припаркованной на газоне.