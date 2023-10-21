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Гибридный минивэн GAC Trumpchi E8 будет доступен для заказа в ноябре

Продажи минивэнов GAC Trumpchi E8 начнутся в декабре

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GAC

Китайский автопроизводитель GAC начнет собирать предварительные заказы на гибридные минивэны Trumpchi E8 17 ноября. Об этом сообщает autohome.com.cn. Продажи должны начаться в декабре.

GAC Trumpchi E8 представляет собой однообъемный минивэн с трапециевидной решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и трехрядным салоном. Длина машины составляет 4920 мм.

Автомобиль будет оснащаться гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,8-литровый атмосферный мотор мощностью 133 л.с., тяговый электродвигатель и литий-ионная батарея емкостью 25,6 кВт.ч. Запас хода без активации двигателя внутреннего сгорания — до 116 км.

До этого стало известно, что китайская компания Changan начала продажи нового гибридного автомобиль Qiyuan A05. Цена автомобиля на местом рынке начинается от 90 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссоверов GAC Trumpchi ES9.

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