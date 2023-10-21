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Названа стоимость нового седана Changan Qiyuan A05

В Китае начались продажи седанов Changan Qiyuan A05

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carnewschina.com

Китайская компания Changan начала продажи нового гибридного автомобиль Qiyuan A05. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля на местом рынке начинается от 90 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль Qiyuan A05 относится к сегменту среднеразмерных седанов. Его длина составляет 4785 мм, а колесная база — 2765 мм. Силовая установка – гибридная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 110 л.с. и одного электродвигателя с отдачей 215 л.с. Емкость аккумулятора — 9,07 кВт.ч. Максимальный запас хода только на электротяге составляет 70 км., а в гибридном режиме около 1200 км. Время разгона от 0 до 100 км/ч — 6,8 с.

Автомобиль комплектуется 17- или 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне установлена прямоугольная приборная панель, вертикальный центральный экран мультимедиа, двухспицевое рулевое колесо, беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

До этого стало известно, что новый минивэн Xpeng X9 дебютирует на китайском рынке 24 октября. Он станет седьмой по счету моделью китайской компании Xpeng. Габаритная длина автомобиля — 5293 мм, колесная база — 3160 мм. Машина, в зависимости от модификации, может перевозить 6 либо 7 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссоверов GAC Trumpchi ES9.

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