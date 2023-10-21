Названа стоимость нового седана Changan Qiyuan A05

Китайская компания Changan начала продажи нового гибридного автомобиль Qiyuan A05. Об этом сообщает carnewschina.com. Цена автомобиля на местом рынке начинается от 90 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль Qiyuan A05 относится к сегменту среднеразмерных седанов. Его длина составляет 4785 мм, а колесная база — 2765 мм. Силовая установка – гибридная система, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 110 л.с. и одного электродвигателя с отдачей 215 л.с. Емкость аккумулятора — 9,07 кВт.ч. Максимальный запас хода только на электротяге составляет 70 км., а в гибридном режиме около 1200 км. Время разгона от 0 до 100 км/ч — 6,8 с.

Автомобиль комплектуется 17- или 18-дюймовыми колесными дисками. В салоне установлена прямоугольная приборная панель, вертикальный центральный экран мультимедиа, двухспицевое рулевое колесо, беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

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