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Стало известно, сколько стоит самый дешевый автомобиль для чиновников

Самый дешевый автомобиль для чиновников Lada Granta стоит 700 тысяч рублей

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Lada

Самым бюджетным автомобилем для российских чиновников стала Lada Granta. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость нового автомобиля Lada Granta начинается от 700 тыс. рублей. Другие модели «АвтоВАЗа», на которых чиновникам рекомендовано ездить, стоят уже дороже. Так, Lada Vesta обойдется в 1,24 млн, Lada Vesta SW Cross оценивается в 1,5 млн. Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel стоят 830 тыс. рублей и 1,1 млн рублей соответственно.

Самыми дорогими автомобилями, которые рекомендованы для чиновников, стали модели бренда Aurus: Senat и Komendant. Такие машины стоят почти 39 и 40 млн рублей.

До этого Минпромторг РФ подготовил список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли модели легковых автомобилей: бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях. В Минпромторге заявили, что такое решение позволит развивать российскую промышленность.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» остановит выпуск Lada Granta из-за нехватки запчастей.

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