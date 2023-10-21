Названа дата премьеры нового минивэна Xpeng X9

Новый минивэн Xpeng X9 дебютирует на китайском рынке 24 октября. Об этом сообщает carnewschina.com.

Минивэн X9 станет седьмой по счету моделью китайской компании Xpeng. Габаритная длина автомобиля — 5293 мм, колесная база — 3160 мм. Машина, в зависимости от модификации, может перевозить 6 либо 7 пассажиров. Базовая версия минвэна будет иметь единственный электромотор на передней оси, его пиковая мощность — 320 л.с. У двухмоторной полноприводной версии мощность составит 503 л.с. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 200 км/ч.

Xpeng планирует до 2025 года выпустить еще пять новых моделей автомобилей. На китайский рынок поступят внедорожники G7, седаны F57 и F59, кроссоверы F61 и купе E29. Большинство моделей будет оснащаться электрическими силовыми установками. Запас хода составит от 500 до 800 км в зависимости от автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Китае стартовали продажи кроссоверов GAC Trumpchi ES9.