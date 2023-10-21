Синоптик порекомендовал москвичам поменять летнюю резину на зимнюю

В Москве автолюбителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, так как на предстоящей неделе прогнозируется гололедица. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

« <…> уже однозначно надо переходить на зимнюю резину. Это уже безусловно, и сомневаться не стоит», — сказал он.

По словам Вильфанда, температура до конца следующей недели будет ниже пяти градусов, что может сказаться на эластичности автомобильных шин.

Научный руководитель Гидрометцентра обратил внимание, что гололедица после 23 октября прогнозируется почти каждый день.

Накануне Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о похолодании в столице в конце недели и посоветовал водителям поменять летнюю резину на зимнюю. Автолюбителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными на дорогах. Кроме того, в ведомстве призвали владельцев машин пользоваться общественным транспортом, если они не успеют «переобуть» авто к заморозкам.

Ранее сообщалось, в какой период лучше всего менять резину на авто.