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В правительстве поручили ФАС и Минэнерго нормализовать цены на топливо

Новак: цены на топливо должны быть приведены к уровню не выше инфляции

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил продолжить работу с российскими регионами по приведению цен на топливо к уровню не выше инфляции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

«По итогам совещания вице-премьер Александр Новак поручил ФАС совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года», — говорится в сообщении.

До этого Владимир Путин заявил, что меры по стабилизации цен на топливо в России приняты, но розничные цены на бензин продолжают расти. При этом он подчеркнул, что конечного потребителя не интересует, почему это происходит, а в данном случае важен результат.

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке страны. Запрет на экспорт российского топлива не распространятся на страны ЕАЭС и на гуманитарную помощь.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство России увеличило нормативы поставок топлива на биржу и организовало мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о снижении в Крыму цен на топливо.

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