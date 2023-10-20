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На московских улицах появились 83 новых комплекса фотофиксации нарушений ПДД

В Москве установили новые камеры видеофиксации по 78 адресам

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили 83 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД по 78 адресам в Москве, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Камеры появились на участках улиц и дорог, где в прошлом году произошло более трех ДТП с тяжелыми последствиями. Большинство из новых камер фиксируют не только превышение скорости, но и непропуск водителями пешеходов на переходе, несоблюдение ПДД при проезде перекрестков, а также другие нарушения.

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Телеграм-канал Дептранс Москвы

Новые камеры установлены во всех округах Москвы. В частности, 16 из них появились на МКАД, три — на Варшавском шоссе, еще две — на Ярославском, по две — на Профсоюзной улице, улице Летчика Бабушкина и улице Лобачевского. Полный перечень мест установки новых камер размещен в Telegram-канале Дептранса.

Ранее в ЦОДД призвали москвичей-автомобилистов сменить летние шины на зимние.

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