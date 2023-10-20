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GAC начал продажи семиместного кроссовера Trumpchi ES9

В Китае стартовали продажи кроссоверов GAC Trumpchi ES9

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car.autohome.com.cn

В Китае дилеры компании GAC начали продавать кроссоверы Trumpchi ES9. Об этом сообщает autohome.com.cn. Заявки на автомобиль принимались с 1 октября. Цены начинаются от 300 тыс. юаней (3,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина трехрядного кроссовера GAC Trumpchi ES9 составляет 5115 мм, а колесная база — 2920 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, которая состоит из 2,0-литрового бензинового турбомотора мощностью 190 л.с., электродвигателя с отдачей 182 л.с. и литийионной батареи. Суммарная мощность системы достигает 373 л.с.

В салоне на втором ряду может быть установлен трехместный диван или два отдельных кресла с функциями подогрева, вентиляции и массажа.

GAC Trumpchi ES9 укомплектован различными системами безопасности и помощи водителю. Среди них адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение в экстренных ситуациях, удержание в полосе движения, функция контроля слепых зон, датчики давления в шинах и другие. Также автомобиль оборудован системой автоматической парковки.

Ранее сообщалось, что премьера нового кроссовера Mazda CX-70 состоится в 2024 году.

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