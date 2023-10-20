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«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой комплектующих для Lada Granta

«АвтоВАЗ» остановит выпуск Lada Granta из-за нехватки запчастей

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LADA

На «АвтоВАЗе» вновь не хватает комплектующих для сборки автомобилей семейства Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«Нехватка комплектующих добралась до конвейера сборки Granta. Впервые за много месяцев «АвтоВАЗ» не будет производить автомобили Granta в субботний день 21 октября, сказывается дефицит комплектующих», — говорится в сообщении.

Таким образом, в будущую субботу, 21 октября, «АвтоВАЗ» будет выпускать только внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend.

До этого стало известно, что правительство РФ впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось. Автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тыс. баллов за выполняемые операции — на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов, а уровень баллов локализации у Lada Vesta с автоматической трансмиссией снизился на 600-655, до 1,9 тыс. баллов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать название для нового кроссовера.

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