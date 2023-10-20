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«Москвич» назвал условие для выхода на рынок трех новых моделей

На «Москвиче» заявили о готовности обеспечить чиновников машинами

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Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автозавод «Москвич» готов удовлетворить потребность госструктур в служебном транспорте. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

»«Объемы производства и мощности завода «Москвич» могут в полной мере удовлетворить потребность в автотранспорте для служебных целей государственных и муниципальных служащих. Сейчас на конвейере завода производятся три модели — кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и лифтбэк «Москвич 6», — сообщили изданию в пресс-службе «Москвича».

В компании также уточнили, что запланированный на 2024 год переход к мелкоузловой сборке даст новый импульс производству и позволит вывести на российский рынок три новых модели, а стратегия развития производства «Москвича» подразумевает повышение локализации и расширение пула местных производителей автокомпонентов.

Кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е», а также лифтбэк «Москвич 6» вошли в список моделей автомобилей, рекомендованных к закупке для использования в служебных целях государственными и муниципальными служащими в России. Этот перечень сформировал Минпромторг.

Ранее «АвтоВАЗ» назвал автомобиль, который наиболее соответствует критериям для госзакупок.

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